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Новости Нижнего Тагила

Пьяный полицейский ранил из пистолета прохожего в Свердловской области

22 сентября 2017, 15:05Добавить новость
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Перед судом г. Березовского предстанет сотрудник полиции.

Вечером 30 июня 2017 года, находясь на улицах Березовского, обвиняемый остановил двух мужчин, являющихся выходцами одной из азиатских республик. При этом полицейский был в алкогольном опьянении.

Обвиняемый потребовал у граждан предъявить ему документы. Заметив, что полицейский был пьян, один из граждан совершил попытку побега.

 

Полицейский достал боевой пистолет и начал стрелять в сторону бежавшего мужчины. Пуля задела голову убегавшего, причинив ему легкое ранение.

 

Задержанный полицейский вскоре признал свою вину. Теперь дело будет рассматриваться в суде г. Березовского, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

 

По данному факту, как только стало о нем известно, начальник регионального полицейского главка Михаил Бородин назначил проведение служебной проверки, в рамках которой поручил детально во всем разобраться и принять соответствующие меры реагирования.  По ее итогам сотрудник ИВС ОВД Березовского 1979 года рождения был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а собранные материалы направили в территориальное подразделение Следственного комитета для рассмотрения и возбуждения уголовного дела. В ходе предстоящего судебного разбирательства, если вина подозреваемого подтвердится, он понесет предусмотренную законом уголовную ответственность. Генерал Бородин подписал приказ, в соответствии с которым за допущенные просчеты в работе по воспитанию личного состава непосредственные руководители старшины полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Трем должностным лицам объявлен строгий выговор, еще один руководитель предупрежден о неполном служебном соответствии, что является самым суровым наказанием в системе МВД России, за ним следует только увольнение, -- прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

 

 
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