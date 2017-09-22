Пьяный полицейский ранил из пистолета прохожего в Свердловской области

Вечером 30 июня 2017 года, находясь на улицах Березовского, обвиняемый остановил двух мужчин, являющихся выходцами одной из азиатских республик. При этом полицейский был в алкогольном опьянении.
Обвиняемый потребовал у граждан предъявить ему документы. Заметив, что полицейский был пьян, один из граждан совершил попытку побега.
Полицейский достал боевой пистолет и начал стрелять в сторону бежавшего мужчины. Пуля задела голову убегавшего, причинив ему легкое ранение.
Задержанный полицейский вскоре признал свою вину. Теперь дело будет рассматриваться в суде г. Березовского, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данному факту, как только стало о нем известно, начальник регионального полицейского главка Михаил Бородин назначил проведение служебной проверки, в рамках которой поручил детально во всем разобраться и принять соответствующие меры реагирования. По ее итогам сотрудник ИВС ОВД Березовского 1979 года рождения был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а собранные материалы направили в территориальное подразделение Следственного комитета для рассмотрения и возбуждения уголовного дела. В ходе предстоящего судебного разбирательства, если вина подозреваемого подтвердится, он понесет предусмотренную законом уголовную ответственность. Генерал Бородин подписал приказ, в соответствии с которым за допущенные просчеты в работе по воспитанию личного состава непосредственные руководители старшины полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Трем должностным лицам объявлен строгий выговор, еще один руководитель предупрежден о неполном служебном соответствии, что является самым суровым наказанием в системе МВД России, за ним следует только увольнение, -- прокомментировал ситуацию официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.