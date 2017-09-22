Пьяный полицейский ранил из пистолета прохожего в Свердловской области

Вечером 30 июня 2017 года, находясь на улицах Березовского, обвиняемый остановил двух мужчин, являющихся выходцами одной из азиатских республик. При этом полицейский был в алкогольном опьянении.



Обвиняемый потребовал у граждан предъявить ему документы. Заметив, что полицейский был пьян, один из граждан совершил попытку побега.

Полицейский достал боевой пистолет и начал стрелять в сторону бежавшего мужчины. Пуля задела голову убегавшего, причинив ему легкое ранение.

Задержанный полицейский вскоре признал свою вину. Теперь дело будет рассматриваться в суде г. Березовского, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.