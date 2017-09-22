Сотрудник ФСБ ранил подозреваемого из пистолета при задержании в Екатеринбурге

22 сентября в момент задержания гражданина Казахстана, который находился в розыске за кражу, один из сотрудников ФСБ выстрелил в подозреваемого из травматического пистолета.



Как сообщает Ura.ru, оружие, из которого произвели выстрел, не было табельным. Пистолет находился в собственности оперативника. Раненный находится в больнице СИЗО, откуда будет отправлен на родину.



В отношении сотрудника ФСБ будет организована проверка со стороны военного следственного управления. По итогам руководство службы применит соответствующие процессуальные меры.