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Новости Нижнего Тагила

Сотрудник ФСБ ранил подозреваемого из пистолета при задержании в Екатеринбурге

22 сентября 2017, 21:20Добавить новость
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Сотрудник свердловского УФСБ при задержании применил личный травматический пистолет и ранил подозреваемого. Обстоятельства дела выясняют следователи военной прокуратуры.

22 сентября в момент задержания гражданина Казахстана, который находился в розыске за кражу, один из сотрудников ФСБ выстрелил в подозреваемого из травматического  пистолета.

Как сообщает Ura.ru, оружие, из которого произвели выстрел, не было табельным. Пистолет находился в собственности оперативника. Раненный находится в больнице СИЗО, откуда будет отправлен на родину.

В отношении сотрудника ФСБ будет организована проверка со стороны военного следственного управления. По итогам руководство службы применит соответствующие процессуальные меры.

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