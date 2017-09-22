Стена рухнула в детской поликлинике в Челябинской области (ФОТО)

На первом этаже детской больницы рухнула стена. Пострадавших нет.

21 сентября в детской поликлинике города Озерск обрушилась стена. Пользователи социальный сетей думают, что это произошло из-за нарушений, допущенных при ремонте на первом этаже больницы.

Собеседник «РИА Новостей» сообщил, что рабочие начали разбирать стену на первом этаже больницы. Они полагали, что стена не является несущей, но это оказалось не так. Хотя в то время в поликлинике шел рабочий день, в инциденте никто не пострадал – рабочих на тот момент у стены не было, а на первый этаж пациентов не пускали.

Теперь в больнице планируется более масштабный ремонт.

Фото: «РИА Новости»