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Новости Нижнего Тагила

Стена рухнула в детской поликлинике в Челябинской области (ФОТО)

22 сентября 2017, 16:00Добавить новость
Челябинская область,озерск,детская больница,стена,обрушение,ремонт,рабочие,нарушение

На первом этаже детской больницы рухнула стена. Пострадавших нет.

21 сентября в детской поликлинике города Озерск обрушилась стена. Пользователи социальный сетей думают, что это произошло из-за нарушений, допущенных при ремонте на первом этаже больницы.

 

Собеседник «РИА Новостей» сообщил, что рабочие начали разбирать стену на первом этаже больницы. Они полагали, что стена не является несущей, но это оказалось не так. Хотя в то время в поликлинике шел рабочий день, в инциденте никто не пострадал – рабочих на тот момент у стены не было, а на первый этаж пациентов не пускали.

 

Теперь в больнице планируется более масштабный ремонт. 

 

Челябинская область,озерск,детская больница,стена,обрушение,ремонт,рабочие,нарушение
Фото: «РИА Новости»
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