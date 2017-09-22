Труп мужчины найден в туалете ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге

22 сентября в мужском туалете ТЦ «Глобус» скончался мужчина. Про обнаружение трупа начали писать гости заведения в социальных сетях. Со слов очевидцев, туалет закрыли для посещений и выставили охрану на входе.



Прибывшие на место следователи установили, что на теле отсутствуют следы насильственной смерти, передаёт Уралинформбюро. Точную причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.