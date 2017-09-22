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Труп мужчины найден в туалете ТЦ «Глобус» в Екатеринбурге

22 сентября 2017, 21:45Добавить новость
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В торговом центре «Глобус» Екатеринбурга в мужском туалете обнаружен труп неизвестного мужчины.

22 сентября в мужском туалете ТЦ «Глобус» скончался мужчина. Про обнаружение трупа начали писать гости заведения в социальных сетях. Со слов очевидцев, туалет закрыли для посещений и выставили охрану на входе.

Прибывшие на место следователи установили, что на теле отсутствуют следы насильственной смерти, передаёт Уралинформбюро. Точную причину смерти предстоит установить в ходе судебно-медицинской экспертизы.

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