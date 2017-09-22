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Новости Нижнего Тагила

Водитель фуры в Свердловской области насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП (ФОТО)

22 сентября 2017, 10:00Добавить новость
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В ночь на 21 сентября на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск под колесами фуры погиб пешеход. Молодому человеку было 26 лет. Управляющий транспортным средством с места происшествия скрылся, пишет E1.ru.

В ГИБДД установили, что пешеход шел в сторону Берёзовского, попутно сбившей его фуре. На молодом человеке не было световозвращающих элементов.

Инспекторы приступили к поискам водителя. Они проделали большую работу по поиску автомашин с характерными повреждениями.

В итоге водитель был задержан. Им оказался 36-летний мужчина. Он признался, что не заметил пешехода. За оставление места аварии последует арест на 15 суток и лишение права на вождение. Степень его вины будет установлена.

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Фото: E1.ru
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