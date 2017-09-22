Житель Краснотурьинска ногами забил до смерти своего собутыльника

В Краснотурьинске вынесли приговор 55-летнему местному жителю за избиение своего приятеля, повлекшее смерть потерпевшего.
Преступление было совершено 22 августа прошлого года. Двое приятелей выпивали на квартире. В какой-то момент подсудимый и хозяин жилища поссорились, началась драка. Хозяин квартиры был избит оппонентом руками и ногами, от чего позже скончался.
Мёртвого приятеля подсудимый обнаружил на следующее утро, когда пришел его навестить, передаёт СК РФ по региону.
Он самовольно обратился в полицию и рассказал о случившемся. Суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима.