| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Краснотурьинска ногами забил до смерти своего собутыльника

22 сентября 2017, 08:30Добавить новость
алкоголь,полиция,Россия,Свердловская область,убийство,штраф,Краснотурьинск
В Краснотурьинске вынесли приговор 55-летнему местному жителю за избиение своего приятеля, повлекшее смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 22 августа прошлого года. Двое приятелей выпивали на квартире. В какой-то момент подсудимый и хозяин жилища поссорились, началась драка. Хозяин квартиры был избит оппонентом руками и ногами, от чего позже скончался.

Мёртвого приятеля подсудимый обнаружил на следующее утро, когда пришел его навестить, передаёт СК РФ по региону.

Он самовольно обратился в полицию и рассказал о случившемся. Суд назначил ему 8 лет колонии строгого режима.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

870 литров алкоголя были изъяты из двух магазинов в пригороде Нижнего Тагила (ФОТО)
17 июля, 08:30
1 1
1
Два аналогичных убийства с участием пьяных мужчин произошли в Невьянске и Кировограде (ФОТО)
29 июня, 17:00
0 1
Екатеринбуржец убил свою тёщу и спрятал тело в колодец
20 сентября, 09:30
0 3

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 153
Подписаться на новости