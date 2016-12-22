1 человек погиб, четверо пострадали в результате столкновения ВАЗ-2109 и Ford на автотрассе Екатеринбург-Шадринск

На 52-м километре автодороги Екатеринбург-Шадринск-Курган произошло ДТП, в котором погиб 1 пассажир, 4 человека госпитализированы, сообщает «Наша газета».

Вчера, 21 декабря, в 21:17 произошло ДТП на свердловской трассе. Водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением в связи с метеорологическими условиями на дороге и допустил выезд на встречную полосу движения.





В результате лобового столкновения с движущимся навстречу «Фордом» пострадали 5 человек и были доставлены в медицинское учреждение. Один человек, 30-летний пассажир ВАЗа, от полученных травм скончался в больнице. Оба водителя и остальные пассажиры получили черепно-мозговые травмы и ушибы.