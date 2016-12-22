27-летняя мать маленького ребенка задержана полицией Екатеринбурга во время облавы на интим-притон (ФОТО)

В уральской столице пресечена деятельность притона по предоставлению сексуальных услуг, сообщает УМВД г. Екатеринбурга.

20 декабря в одной из квартир жилого дома по ул. Белинского сотрудники ОБПН г. Екатеринбурга обнаружили интим-притон по предоставлению платных сексуальных услуг. В это время там находилась 27-летняя жительница Курганской области, проживающая в уральской столице уже полгода. Она рассказала, что уже 3 месяца занимается проституцией из-за трудного материального положения: на ее иждивении находится маленький ребенок. Как объяснила задержанная, чтобы содержать его, она предоставляет услуги клиентам в свободное от основной работы время.





За час такой «работы» она получает от мужчин 4 000 рублей. Еще она рассказала, что арендой квартиры и поиском клиентуры занимается некая Соня, с которой она познакомилась в социальной сети.





Девушка привлечена к административной ответственности по статье КоАП. Штраф, согласно статье о занятии проституцией, составляет 1 500-2 000 рублей.





Фото: Е1.RU





Сотрудники МВД обращаются к населению: если вам известно о таких притонах, сообщите об этом в полицию.