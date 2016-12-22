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Мужчина нечаянно прострелил женщине плечо на охоте близ Нижнего Тагила

22 декабря 2016, 14:50Добавить новость
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Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения, нанесенного охотником 39-летней женщине. 

28 ноября пятеро охотников находились в лесном массиве недалеко от села Сулем. Там они охотились на лося. В 13:40 в дежурную часть МУ МВД поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что в селе Сулем в частном доме находится местная женщина с огнестрельным ранением. По указанному адресу была направлена следственная группа.

Выяснилось, что к охотникам подъехали сани, в которых находились мужчина и женщина. Один из мужчин держал ружье на изготовке в ожидании лося. Когда женщина вставала из саней, охотник начал отводить ружье в сторону, а его курок зацепился за ветку. Ружье выстрелило. В результате женщина получила огнестрельное ранение в плечо.

Медики скорой помощи доставили женщину в больницу, была сделана операция. Также у женщины оказались повреждены 2 ребра. Тем самым, женщине были нанесены тяжкие телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело. Виновный находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается. 

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Комментарии (2)
Анна Владимировна 22.12.2016 15:35:12 #
Курок зацепился за ветку?! Ну с кем не бывало...
Случайный Прохожий 22.12.2016 17:42:12 #
В этой истории не все так однозначно. Ждем развязки.
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