Мужчина нечаянно прострелил женщине плечо на охоте близ Нижнего Тагила

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения, нанесенного охотником 39-летней женщине.

28 ноября пятеро охотников находились в лесном массиве недалеко от села Сулем. Там они охотились на лося. В 13:40 в дежурную часть МУ МВД поступило сообщение от сотрудников скорой помощи о том, что в селе Сулем в частном доме находится местная женщина с огнестрельным ранением. По указанному адресу была направлена следственная группа.





Выяснилось, что к охотникам подъехали сани, в которых находились мужчина и женщина. Один из мужчин держал ружье на изготовке в ожидании лося. Когда женщина вставала из саней, охотник начал отводить ружье в сторону, а его курок зацепился за ветку. Ружье выстрелило. В результате женщина получила огнестрельное ранение в плечо.





Медики скорой помощи доставили женщину в больницу, была сделана операция. Также у женщины оказались повреждены 2 ребра. Тем самым, женщине были нанесены тяжкие телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело. Виновный находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.