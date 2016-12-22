Два человека пострадали в результате ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии журналистам TagilCity.ru сообщил читатель, ставший свидетелем произошедшего. Он же предоставил видео.



На кадрах с видеорегистратора очевидца можно видеть два автомобиля с серьёзными техническими повреждениями. Около места происшествия дежурили полицейские.

Согласно официальной информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Шкода Октавия» (мужчина 1974 г.р.) на перекрёстке, при совершении маневра правого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Рено Дастер», находившимся под управлением мужчины 1981 г.р.



После произошедшего столкновения автомобиль «Рено Дастер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода Румстер», которым управлял мужчина 1957 г.р.



В результате аварии двум гражданам понадобилась помощь медиков. Водитель «Шкоды» был госпитализирован в травматологическое отделение ДЦГБ. У мужчины диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.



Женщине 1988 г.р. - пассажиру «Рено Дастер» - после оказания необходимой помощи в ЦГБ №3 было назначено амбулаторное лечение. Врачи диагностировали у женщины ушиб грудной клетки.

Фотографии отдела пропаганды ГИБДД.