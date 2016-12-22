| регистрация
Новости

Два человека пострадали в результате ДТП на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

22 декабря 2016, 12:15Добавить новость
авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,Нижний Тагил,дтп,уральский проспект,ггм,полиция,ушиб,сотрясение мозга,насилие
Авария с участием трёх автомобилей произошла 21 декабря в 18:15 в Нижнем Тагиле на перекрестке ул. Большая Гальянская – Уральский проспект.

Об аварии журналистам TagilCity.ru сообщил читатель, ставший свидетелем произошедшего. Он же предоставил видео.

На кадрах с видеорегистратора очевидца можно видеть два автомобиля с серьёзными техническими повреждениями. Около места происшествия дежурили полицейские.

 

 

Согласно официальной информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла из-за того, что водитель автомобиля «Шкода Октавия» (мужчина 1974 г.р.) на перекрёстке, при совершении маневра правого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Рено Дастер», находившимся под управлением мужчины 1981 г.р.

После произошедшего столкновения автомобиль «Рено Дастер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Шкода Румстер», которым управлял мужчина 1957 г.р.

В результате аварии двум гражданам понадобилась помощь медиков. Водитель «Шкоды» был госпитализирован в травматологическое отделение ДЦГБ. У мужчины диагностировали сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы.

Женщине 1988 г.р. - пассажиру «Рено Дастер» - после оказания необходимой помощи в ЦГБ №3 было назначено амбулаторное лечение. Врачи диагностировали у женщины ушиб грудной клетки.

 

авария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,Нижний Тагил,дтп,уральский проспект,ггм,полиция,ушиб,сотрясение мозга,насилиеавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,Нижний Тагил,дтп,уральский проспект,ггм,полиция,ушиб,сотрясение мозга,насилиеавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,Нижний Тагил,дтп,уральский проспект,ггм,полиция,ушиб,сотрясение мозга,насилиеавария,авто,автопроисшествия,ГИБДД,дорога,Нижний Тагил,дтп,уральский проспект,ггм,полиция,ушиб,сотрясение мозга,насилие

Фотографии отдела пропаганды ГИБДД.

© Павел Щербина, TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , ,
Два пешехода попали под колёса в центре Нижнего Тагила на дороге у Тагильской лагуны (ВИДЕО) сегодня, 18:05
Пенсионер на иномарке сбил женщину в Нижнем Тагиле (ФОТО) 31 июля, 10:00
В центре Нижнего Тагила в аварии пострадал мотоциклист, пытавшийся уйти от полиции 17 мая, 09:35 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 1797
Подписаться на новости