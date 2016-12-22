Два пешехода попали под колёса в центре Нижнего Тагила на дороге у Тагильской лагуны (ВИДЕО)

На кадрах можно видеть, как проезжающая на большой скорости иномарка зацепила двух мужчин, перебегавших дорогу. Водитель и пассажир автомобиля, ехавшего по встречной полосе, осведомились о состоянии мужчин и предложили вызвать скорую. От вызова скорой пострадавшие отказались. Один из мужчин в автомобиле подытожил ситуацию словами - «сами виноваты!».

Видео канала video news-2.



ГИБДД Нижнего Тагила информацией о произошедшем инциденте не располагает.

Данная авария у нас не зарегистрирована, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.



Таким образом, вероятно, стороны разошлись по обоюдному согласию. Напомним, в другом вчерашнем ДТП понадобилось не только участие полицейских, но и медиков. В аварии на перекрестке ул. Большая Гальянская – Уральский проспект пострадали два человека и были повреждены три иномарки.