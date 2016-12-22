| регистрация
Новости

Гулявший без хозяина доберман напал на девушку в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

22 декабря 2016, 17:10Добавить новость
безопасность,город,животные,нарушение,происшествие,Свердловская область,Каменск-Уральский,собака,нападение,испуг,моральный ущерб,компенсация,автовидеорегистратор,видеорегистратор,моральный вред

Девушка в Каменске-Уральском пострадала от нападения пса, гулявшего на улице без намордника, сообщает «Восток-Медиа»

18 декабря днем в Каменске-Уральском на видеорегистратор автомобиля было снято нападение добермана на вышедшую из подъезда многоквартирного дома девушку. Собака как будто бы игралась с ней, но успела порвать рукав куртки и меховые ботинки.

От дальнейших последствий Кристину (так зовут девушку) спасли мужчины, находившиеся во дворе: они отвлекли внимание возбужденного пса, а водитель авто, стояшего во дворе, предложил девушке укрыться от пса в его машине.

Кристина оценила свой ущерб в 8 000 рублей и потребовала от хозяина собаки компенсацию. Он оценил действия собаки в другую сумму: 1 000 рублей – моральный вред, 1 300 – компенсация за порванный пуховик. Кристина с этим не согласна и хочет написать заявление в полицию на хозяина собаки. 


Видео: Портал KU66.RU

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , , , ,
100 000 рублей взыскано в пользу малолетнего, получившего травму в детском саду Каменска-Уральского 19 декабря, 19:40
Жительница Нижнего Тагила получит 15 000 рублей компенсации за травмирование ее ребенка в санатории 14 декабря, 13:10
Собака бойцовской породы накинулась на детей, которые отдыхали на пляже Североуральска 13 июля, 10:55 19

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 257
Подписаться на новости