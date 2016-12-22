Гулявший без хозяина доберман напал на девушку в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

Девушка в Каменске-Уральском пострадала от нападения пса, гулявшего на улице без намордника, сообщает «Восток-Медиа».

18 декабря днем в Каменске-Уральском на видеорегистратор автомобиля было снято нападение добермана на вышедшую из подъезда многоквартирного дома девушку. Собака как будто бы игралась с ней, но успела порвать рукав куртки и меховые ботинки.





От дальнейших последствий Кристину (так зовут девушку) спасли мужчины, находившиеся во дворе: они отвлекли внимание возбужденного пса, а водитель авто, стояшего во дворе, предложил девушке укрыться от пса в его машине.





Кристина оценила свой ущерб в 8 000 рублей и потребовала от хозяина собаки компенсацию. Он оценил действия собаки в другую сумму: 1 000 рублей – моральный вред, 1 300 – компенсация за порванный пуховик. Кристина с этим не согласна и хочет написать заявление в полицию на хозяина собаки.



Видео: Портал KU66.RU