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Рецидивист из Екатеринбурга оказался убийцей Кристины Яновой, чье тело было найдено в Широкой речке (ФОТО)

22 декабря 2016, 18:20Добавить новость
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В Екатеринбурге найден убийца пропавшей девушки: ее тело извлекли из Широкой речки, сообщает Е1.RU. 

13 декабря Кристина Янова пропала. Ее розыском занимались правоохранительные органы. Вчера тело девушки было найдено и извлечено из Широкой речки в поселке Мичуринский.

Полиция разыскала мужчину, подозреваемого в убийстве. С ним она познакомилась в социальной сети с целью провести с мужчиной вечер за деньги. Кристина имела мужа и маленького ребенка и всегда искала работу, где можно было побольше заработать. Евгений Беляш предложил ей 20 000 рублей за один проведенный с ним вечер. Не сразу, но Кристина встретилась с ним. Больше ее никто не видел.

38-летний задержанный по подозрению в убийстве оказался ранее судимым за причинение тяжких телесных повреждений. В убийстве мужчина признался. Сейчас он находится под стражей. 

город,Екатеринбург,закон,криминал,нарушение,полиция,происшествие,Свердловская область,убийство,уголовное дело,убийца,рецидивист,рецидивисты,убитые,тело,Широкая речка,ранее судимый,вина,признание,розыск

Фото: Е1.RU

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Комментарии (1)
Лёха 22.12.2016 22:23:06 #
Всё печально конечно,но.... Широкая речка это район в Екатеринбурге!
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