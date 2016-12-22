Рецидивист из Екатеринбурга оказался убийцей Кристины Яновой, чье тело было найдено в Широкой речке (ФОТО)

В Екатеринбурге найден убийца пропавшей девушки: ее тело извлекли из Широкой речки, сообщает Е1.RU.

13 декабря Кристина Янова пропала. Ее розыском занимались правоохранительные органы. Вчера тело девушки было найдено и извлечено из Широкой речки в поселке Мичуринский.





Полиция разыскала мужчину, подозреваемого в убийстве. С ним она познакомилась в социальной сети с целью провести с мужчиной вечер за деньги. Кристина имела мужа и маленького ребенка и всегда искала работу, где можно было побольше заработать. Евгений Беляш предложил ей 20 000 рублей за один проведенный с ним вечер. Не сразу, но Кристина встретилась с ним. Больше ее никто не видел.





38-летний задержанный по подозрению в убийстве оказался ранее судимым за причинение тяжких телесных повреждений. В убийстве мужчина признался. Сейчас он находится под стражей.





Фото: Е1.RU