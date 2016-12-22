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Ушедшая на первое свидание девушка была найдена мёртвой в Екатеринбурге

22 декабря 2016, 08:20Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,смерть,убийство,уголовное дело,Новоуральск,пропажа
25-летняя жительница Новоуральска, пропавшая несколько дней назад в Екатеринбурге, была найдена мертвой в районе Широкой речки.

Напомним, девушка ушла на первое свидание, и с тех пор ее никто не видел. Сейчас полиция допрашивает предполагаемого убийцу, пишет e1.ru. Источник в следствии сообщил журналистам, что подозреваемый по имени Евгений «пользовался ее услугами», но денег не давал. Вероятно, уверен источник, на этой почве и произошел конфликт.

Однако официальная информация в ближайшее время по данному убийству озвучена не будет, сообщили в СК РФ по Свердловской области. Следователи работают на месте страшной находки.

© TagilCity.ru
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Комментарии (5)
специя 22.12.2016 09:01:09 #
Сама виновата, дура. Ребенок сиротой остался.
Анна Владимировна 22.12.2016 10:19:54 #
В смысле сама виновата? Сама дура - да, согласна. Но как можно быть "самой виноватой" в том, что тебя убили?
специя 22.12.2016 10:39:48 #
Будучи замужем, пошла на свидание у другому мужику, экто как вообще теперь это норма ???
Андрей 22.12.2016 11:13:54 #
Не суди, да не судим будешь. Никто из нас не знает ситуацию в их семье. Может, муж объелся груш и сидит дома без работы, а ребенка и нахлебника этого кормить нужно. Да и много других ситуаций, когда ее действия могут быть оправданы.
Анна Владимировна 22.12.2016 11:41:53 #
Это не норма, но это не повод убивать её, правда?
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