Ушедшая на первое свидание девушка была найдена мёртвой в Екатеринбурге

Напомним, девушка ушла на первое свидание, и с тех пор ее никто не видел. Сейчас полиция допрашивает предполагаемого убийцу, пишет e1.ru. Источник в следствии сообщил журналистам, что подозреваемый по имени Евгений «пользовался ее услугами», но денег не давал. Вероятно, уверен источник, на этой почве и произошел конфликт.



Однако официальная информация в ближайшее время по данному убийству озвучена не будет, сообщили в СК РФ по Свердловской области. Следователи работают на месте страшной находки.