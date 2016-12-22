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Жители аварийного дома в Ирбите через прокуратуру добились перерасчета излишне начисленных коммунальных платежей

22 декабря 2016, 12:25Добавить новость
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3 года УК «Северный жилищный комплекс» г. Ирбита в нарушение законодательства начисляла коммунальные платежи жильцам многоквартирного дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

Жильцы многоквартирного дома в г. Ирбите обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их прав в сфере жилищно-коммунального законодательства. Их дом в 2013 году был объявлен аварийным, и плата за услуги ЖКХ должна была начисляться по сниженным тарифам. Им же производился расчет по обычному тарифу.

Прокуратура рассмотрела заявление и провела проверку по указанному факту. В ходе проведения прокурорской проверки было установлено, что УК действительно нарушила права жильцов и обратилась в суд с требованием к управляющей компании о перерасчете платежей.

Перерасчет был произведен в добровольном порядке в ходе рассмотрения гражданского дела без разбирательства в суде. Новые квитанции пришли жильцам уже с произведенным перерасчетом. Суммы возврата излишних начислений составили от 1,5 до 3-х тысяч рублей. 

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