Жители аварийного дома в Ирбите через прокуратуру добились перерасчета излишне начисленных коммунальных платежей

3 года УК «Северный жилищный комплекс» г. Ирбита в нарушение законодательства начисляла коммунальные платежи жильцам многоквартирного дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Жильцы многоквартирного дома в г. Ирбите обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении их прав в сфере жилищно-коммунального законодательства. Их дом в 2013 году был объявлен аварийным, и плата за услуги ЖКХ должна была начисляться по сниженным тарифам. Им же производился расчет по обычному тарифу.





Прокуратура рассмотрела заявление и провела проверку по указанному факту. В ходе проведения прокурорской проверки было установлено, что УК действительно нарушила права жильцов и обратилась в суд с требованием к управляющей компании о перерасчете платежей.





Перерасчет был произведен в добровольном порядке в ходе рассмотрения гражданского дела без разбирательства в суде. Новые квитанции пришли жильцам уже с произведенным перерасчетом. Суммы возврата излишних начислений составили от 1,5 до 3-х тысяч рублей.