Жительница Пригородного района оштрафована на 3 000 рублей за оскорбление родственницы из Новоасбеста в соцсети «Одноклассники»

Жительница Новоасбеста получит от своей родственницы денежную компенсацию за оскорбление чести и достоинства в социальной сети «Одноклассники», сообщает прокуратура Пригородного района.

В суде Пригородного района состоялся суд в отношении женщины, оскорбившей честь и достоинство своей родственницы, жительницы пос. Новоасбеста. Женщина обратилась в прокуратуру Пригородного района с заявлением о том, что ее родственница разместила в открытом доступе в сети «Одноклассники» оскорбительные комментарии, унижающие ее как личность.





Прокуратура провела проверку и доказала факт оскорбления. Было возбуждено и рассмотрено в суде административное дело в соответствии со статьей КоАП.





В результате обвиняемая привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей.