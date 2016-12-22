| регистрация
Новости

Жительница Пригородного района оштрафована на 3 000 рублей за оскорбление родственницы из Новоасбеста в соцсети «Одноклассники»

22 декабря 2016, 13:10Добавить новость
деньги,закон,интернет,нарушение,полиция,проверка,происшествие,сайт,Свердловская область,суд,штраф,новоасбест,оскорбление,оскорбления,социальная сеть,соцсети,соцсеть,одноклассники,честь,административная ответственность,административное дело,КоАП

Жительница Новоасбеста получит от своей родственницы денежную компенсацию за оскорбление чести и достоинства в социальной сети «Одноклассники», сообщает прокуратура Пригородного района. 

В суде Пригородного района состоялся суд в отношении женщины, оскорбившей честь и достоинство своей родственницы, жительницы пос. Новоасбеста. Женщина обратилась в прокуратуру Пригородного района с заявлением о том, что ее родственница разместила в открытом доступе в сети «Одноклассники» оскорбительные комментарии, унижающие ее как личность.

Прокуратура провела проверку и доказала факт оскорбления. Было возбуждено и рассмотрено в суде административное дело в соответствии со статьей КоАП.

В результате обвиняемая привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Судебный пристав из Нижнего Тагила оштрафован на 5 000 рублей за нарушение порядка работы с заявлениями 16 декабря, 18:45
10-летняя девочка из Тюмени познакомилась в соцсети с педофилом и отправила ему интимные фото и видео 13 декабря, 09:25 1
Бывшая сотрудница «Сбербанка» в с. Николо-Павловское признана виновной в присвоении вверенных ей денежных средств 4 ноября, 09:00 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 865
Подписаться на новости