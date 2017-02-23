Мужчина умер от ножевых ранений после пьяного спора о выборе музыки для застолья в квартире по ул. Победы в Нижнем Тагиле

Прибыв в квартиру по адресу ул. Победы, 45, сотрудники скорой обнаружили мужчин в состоянии опьянения. Человек, к которому собутыльники вызвали скорую, оказался с несколькими ножевыми ранениями и к приезду скорой был уже мертв.



На место были вызваны сотрудники полиции.



Как сообщили TagilCity.ru очевидцы, трое мужчин накануне Дня защитника Отечества выпивали, и у них возник спор о том, какую музыку для сопровождения вечера им стоит включить. Аргументом одного из тагильчан стал нож.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан хозяин данной квартиры 1986 года рождения, ранее судимый. В процессе ссоры одного приятеля он избил, а второму нанес ножевые ранения, от которых мужчина 1970 года рождения скончался на месте, -- сообщили TagilCity.ru в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.



Данным делом сейчас занимается Следственный комитет. На место выезжал начальник тагильской полиции полковник Абдулкадыров.