Неизвестный мужчина напал с ножом на женщину-дворника в Екатеринбурге

23 февраля утром жители Пионерского района Екатеринбурга стали свидетелями нападения неизвестного мужчины на женщину-дворника.

Как пишет Е1, инцидент произошел у продуктового магазина, неизвестный мужчина с ножом подбежал к женщине-дворнику и попытался нанести ей ранение. Потерпевшая была в плотной одежде и не пострадала.





Со слов прохожих, мужчине на вид не больше 35 лет, он был одет в темную одежду, злоумышленник толкнул женщину на землю и ударил ее кулаком, в руке у него был нож.





Потерпевшая обратилась в полицию, сейчас правоохрантели патрулируют улицы в поисках субъекта, подходящего под описание, которое дала дворник.





Мотивы агрессивного поступка нападавшего женщине неизвестны.