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Неизвестный мужчина напал с ножом на женщину-дворника в Екатеринбурге

23 февраля 2017, 15:40Добавить новость
город,Екатеринбург,полиция,происшествие,Свердловская область,нападение,нож,дворник

23 февраля утром жители Пионерского района Екатеринбурга стали свидетелями нападения неизвестного мужчины на женщину-дворника.

Как пишет Е1, инцидент произошел у продуктового магазина, неизвестный мужчина с ножом подбежал к женщине-дворнику и попытался нанести ей ранение. Потерпевшая была в плотной одежде и не пострадала.

Со слов прохожих, мужчине на вид не больше 35 лет, он был одет в темную одежду, злоумышленник толкнул женщину на землю и ударил ее кулаком, в руке у него был нож.

Потерпевшая обратилась в полицию, сейчас правоохрантели патрулируют улицы в поисках субъекта, подходящего под описание, которое дала дворник.

Мотивы агрессивного поступка нападавшего женщине неизвестны. 

© TagilCity.ru
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