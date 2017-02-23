Руководитель детского благотворительного фонда из Екатеринбурга подозревается в изнасиловании семиклассницы

Девочка имеет психическое расстройство, в связи с чем мать ребенка обратилась в БДФ за помощью. Работник фонда Михаил К. предложил женщине должность гувернантки в его квартире, выплачивая 15 тысяч рублей за визит. Женщина брала дочь с собой на работу. Там и совершались насильственные действия, пишет Life.ru. Полиция в настоящее время проверяет, знала ли мать девочки о происходящем.



Правоохранители задержали подозреваемого в циничном преступлении. Он уже дал признательные показания, пишут СМИ. Кроме этого, руководитель БДФ подозревается в переводе денег, собранных на благотворительность, на свои счета. Все обстоятельства предстоит выяснить следователям.