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Руководитель детского благотворительного фонда из Екатеринбурга подозревается в изнасиловании семиклассницы

23 февраля 2017, 09:30Добавить новость
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В Екатеринбурге руководителя благотворительного детского фонда подозревают в изнасиловании семиклассницы.

Девочка имеет психическое расстройство, в связи с чем мать ребенка обратилась в БДФ за помощью. Работник фонда Михаил К. предложил женщине должность гувернантки в его квартире, выплачивая 15 тысяч рублей за визит. Женщина брала дочь с собой на работу. Там и совершались насильственные действия, пишет Life.ru. Полиция в настоящее время проверяет, знала ли мать девочки о происходящем.

Правоохранители задержали подозреваемого в циничном преступлении. Он уже дал признательные показания, пишут СМИ. Кроме этого, руководитель БДФ подозревается в переводе денег, собранных на благотворительность, на свои счета. Все обстоятельства предстоит выяснить следователям.

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