17-летняя жительница Красноуфимска погибла под грузовым поездом

Сообщается, что девушка шла по рельсам на перегоне Красноуфимск-Саранинский, а в это время своё движение продолжал грузовой поезд. Девушка не видела приближающийся вагон, поэтому столкновения, несмотря на громкий звуковой сигнал и экстренное торможение, избежать не удалось.



Известно, что отрабатываются все версии произошедшего. В Приволжской прокуратуре на транспорте не исключают суицид, передает Наша газета.