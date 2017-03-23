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Новости Нижнего Тагила

17-летняя жительница Красноуфимска погибла под грузовым поездом

23 марта 2017, 08:00Добавить новость
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Накануне 17-летняя девушка погибла под колёсами поезда в Красноуфимске. В настоящее время проводится проверка по факту трагедии.

Сообщается, что девушка шла по рельсам на перегоне Красноуфимск-Саранинский, а в это время своё движение продолжал грузовой поезд. Девушка не видела приближающийся вагон, поэтому столкновения, несмотря на громкий звуковой сигнал и экстренное торможение, избежать не удалось.

Известно, что отрабатываются все версии произошедшего. В Приволжской прокуратуре на транспорте не исключают суицид, передает Наша газета.

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