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Новости Нижнего Тагила

Автомобили столкнулись на круговом движении Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 марта 2017, 13:35Добавить новость
Вчера, 22 марта, в районе ГГМ Нижнего Тагила произошла авария.

Очевидцы сообщили о столкновении трёх автомобилей на круговом движении: ВАЗ-2111, Honda HR-V и черный внедорожник. ДТП произошло на пересечении улиц Челюскинцев с Черноисточинским шоссе .

Однако в ГИБДД подтвердили столкновение лишь двух автомобилей: ВАЗа и Хонды. За рулём отечественного авто находился мужчина 28 лет.

 

Предварительной причиной аварии считается несоответствие скоростного режима ВАЗа конкретным условиям движения, -- пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

 

За рулём Honda HR-V находился мужчина 55 лет. О наличии пострадавших в аварии не сообщается.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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