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Новости Нижнего Тагила

Бомж с парализованными ногами застрял в теплотрассе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 марта 2017, 14:10Добавить новость
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В Нижнем Тагиле спасатели достали из теплотрассы мужчину с парализованными ногами. Личность мужчины-бомжа устанавливается, сообщает «Центр защиты населения». 21 марта на пульт диспетчера поисково-спасательной службы Нижнего Тагила поступило сообщение. По телефону сообщили, что в теплотрассе по улице Красноармейской находится мужчина: у него парализованы ноги, и он не может оттуда выбраться самостоятельно. 

Спасательная группа выехала по указанному адресу. С помощью специального снаряжения мужчину извлекли из теплотрассы. Сотрудники ПСС передали его медикам скорой помощи для обследования, затем – в полицию для установления личности пострадавшего и обстоятельств случившегося. 
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Фото: «Центр защиты населения»
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