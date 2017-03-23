| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Четверо мужчин похитили молодого парня в Серове и требовали выкуп 20 тысяч рублей

23 марта 2017, 16:40Добавить новость
Свердловская область,Серов,похищение человека,уголовное дело,следственный комитет,вымогательство,выкуп,долг
До 12 лет лишения свободы грозит четверым молодым людям, похитившим человека в Серове.  11 сентября 2016 года в полицию Серова поступило заявление о похищении. 22-летний молодой человек сообщил о том, что к нему обратились четверо мужчин с требованием заплатить якобы имеющийся долг. Он пришел на назначенную встречу со своим 18-летним приятелем. 

Договориться со злоумышленниками молодые люди не смогли. 22-летний местный житель сумел уйти со встречи, а второй сделать этого не смог. Тогда требовавшие долг мужчины, применив физическую силу, наручники и бейсбольную биту, усадили потерпевшего в машину и увезли. После они удерживали его насильно в квартире. Впоследствии приятелю похищенного человека позвонили с требованием выкупа. Сумма, которую они запросили, составила 20 000 рублей. 

После проведения оперативных действий полицейским удалось задержать подозреваемых в преступлении. Ими оказались жители Свердловской и Челябинской областей 1980-1994 г. р., приехавшие в Серов на заработки в качестве строителей. 

В настоящее время всем четверым предъявлено обвинение в похищении человека из корыстных побуждений по предварительному сговору. Они находятся под стражей, сообщает СУ СК Свердловской области
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Свердловчанин нанес восьмилетней падчерице многочисленные ножевые ранения и скрылся (ФОТО) сегодня, 12:50
Подозреваемый в хищении с завода более 2,6 млн рублей Юрий Косарев задержан в аэропорту Кольцово вчера, 12:20
Полицейский требовал взятку 136 тыс. рублей за покрытие незаконного бизнеса в Каменске-Уральском 20 марта, 16:10 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 16
Подписаться на новости