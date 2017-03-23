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Новости Нижнего Тагила

Четыре сотрудника колонии в Свердловской области получили от 7,5 до 13,5 лет за смерть заключенного

23 марта 2017, 18:10Добавить новость
Свердловская область,уголовное дело,колония,заключенные,ГУФСИН,жестокое обращение,смерть
Наказания в виде лишения свободы сроком от 7,5 до 13,5 лет назначено бывшим сотрудникам колонии ИК-46 в Невьянске за многочисленные преступления, допущенные при исполнении служебных обязанностей.  В Невьянске состоялся суд в отношении четырех сотрудников колонии №46. Установлено, что трое из обвиняемых 1 июля 2015 года избили осужденного, допускавшего нарушения отбывания наказания. Сотрудники ИК-46 наносили удары руками, ногами и одеялом, свернутым в плотный рулон.
 
3 июля 2015 года бывший начальник колонии нанес удар в область сердца одному из осужденных, после чего тот на двое суток пристегнут наручниками ко входу в камеру. Позже все эти действия привели к смерти потерпевшего. 

Согласно материалам дела, бывший начальник ИК-46 допустил еще одно преступление: он подписал приказ в ноябре 2012 года о назначении водителя-сотрудника гаража колонии на должность младшего инспектора отдела охраны по совместительству. Сотрудник фактически не исполнял свои обязанности, но получал за это деньги, чем нанес ущерб в размере 124 000 рублей. 

Вместо этого водитель обслуживал личный автомобиль начальника Land Rover и оказывал неслужебные услуги – возил его родственников. Полиция заключила под стражу начальника колонии, его заместителя и начальника отдела безопасности. С четвертого обвиняемого была взята подписка о невыезде. 

Бывший начальник колонии и водитель частично признали свою вину. Остальные обвиняемые полностью отрицают свою причастность к преступлениям.
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