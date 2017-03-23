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Новости Нижнего Тагила

До 20 лет тюрьмы грозит тагильчанину за торговлю наркотиками через интернет

23 марта 2017, 09:50Добавить новость
Нижний Тагил,наркотики,полиция,Выя,Вагонка,задержание,уголовное дело
Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское» организовали скрытое наблюдение за жителем Выи, который подозревался в торговле наркотиками. Автомобиль подозреваемого был остановлен полицейскими на Вагонке для проведения досмотра, в машине обнаружились сотовые телефоны, банковские карты и пакет с белым порошком, предположительно - наркотиком. 
 
В отделе полиции, куда доставили задержанного, в его личных вещах обнаружились свертки фольги с идентичным веществом. Экспертиза установила, что это синтетическое наркотическое вещество. Общая масса изъятого составила более 4 грамм.
 
При досмотре квартиры мужчины было обнаружено еще 400 грамм наркотика и ноутбук, с помощью которого он осуществлял торговлю через интернет.
 
Задержанный от дачи показаний отказался, но признал, что наркотик принадлежит ему. 
 
Возбуждено уголовное делопроизводство по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МВД «Нижнетагильское».
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