До 20 лет тюрьмы грозит тагильчанину за торговлю наркотиками через интернет

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское» организовали скрытое наблюдение за жителем Выи, который подозревался в торговле наркотиками. Автомобиль подозреваемого был остановлен полицейскими на Вагонке для проведения досмотра, в машине обнаружились сотовые телефоны, банковские карты и пакет с белым порошком, предположительно - наркотиком.
В отделе полиции, куда доставили задержанного, в его личных вещах обнаружились свертки фольги с идентичным веществом. Экспертиза установила, что это синтетическое наркотическое вещество. Общая масса изъятого составила более 4 грамм.
При досмотре квартиры мужчины было обнаружено еще 400 грамм наркотика и ноутбук, с помощью которого он осуществлял торговлю через интернет.
Задержанный от дачи показаний отказался, но признал, что наркотик принадлежит ему.
Возбуждено уголовное делопроизводство по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МВД «Нижнетагильское».