Обрушившийся центре Екатеринбурга каменный козырек едва не убил прохожего (ВИДЕО)

В Екатеринбурге обрушился козырек над магазином «Пикник». Последствия «камнепада» снял на видео очевидец. Как сообщает Е1, никто не пострадал.
Часов в 10-11 утра обвалился козырёк, посыпались камни с грохотом и пылью, -- рассказал житель Екатеринбурга.
В Управляющей компании, которая обслуживает данный дом по ул. Ленина, сообщили, что фасады не входят в сферу их ответственности. Следовательно, виноват в инциденте сам магазин. Имеются неподтвержденные данные, что торговая сеть испытывает финансовые затруднения.
Напомним, что недавно в Екатеринбурге на прохожих упала штукатурка с Театра музкомедии, а в Нижнем Тагиле на улице Быкова с крыши дома на голову ребенку упал кирпич.
Видео: Максим Снопков / E1.RU