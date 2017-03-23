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Новости Нижнего Тагила

Обрушившийся центре Екатеринбурга каменный козырек едва не убил прохожего (ВИДЕО)

23 марта 2017, 12:35Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,обрушение,крыша,козырек,Управляющая компания
В Екатеринбурге обрушился козырек над магазином «Пикник». Последствия «камнепада» снял на видео очевидец. Как сообщает Е1, никто не пострадал. 
Часов в 10-11 утра обвалился козырёк, посыпались камни с грохотом и пылью, -- рассказал житель Екатеринбурга.

В Управляющей компании, которая обслуживает данный дом по ул. Ленина, сообщили, что фасады не входят в сферу их ответственности. Следовательно, виноват в инциденте сам магазин. Имеются неподтвержденные данные, что торговая сеть испытывает финансовые затруднения.
 
Напомним, что недавно в Екатеринбурге на прохожих упала штукатурка с Театра музкомедии, а в Нижнем Тагиле на улице Быкова с крыши дома на голову ребенку упал кирпич.

Видео: Максим Снопков / E1.RU
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