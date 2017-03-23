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Новости Нижнего Тагила

Причиной тройной аварии в центре Нижнего Тагила стало несоблюдение очерёдности проезда (ВИДЕО)

23 марта 2017, 18:00Добавить новость
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Вчера, 22 марта, на Центральной площади Нижнего Тагила произошло столкновение трёх автомобилей. В ГИБДД установили виновника аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:30. Водитель автомобиля Honda 1952 года рождения допустил наезд на ГАЗ, а затем ещё и на Ford.

У Волги полностью смята передняя часть автомобиля. Два другие участника ДТП имеют сильные замятости правой и левой сторон автомобиля, соответственно их положению на момент столкновения.

Повреждения машин не позволили им самостоятельно покинуть место аварии. Около 12 часов началась транспортировка участников ДТП автоэвакуатором.

Предварительной причиной аварии является несоблюдение очерёдности проезда водителя Honda, -- сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

 

Пострадавших данном дорожно-транспортном происшествии нет.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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