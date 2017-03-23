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Новости Нижнего Тагила

Свердловчанин нанес восьмилетней падчерице многочисленные ножевые ранения и скрылся (ФОТО)

23 марта 2017, 12:50Добавить новость
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Сотрудники уголовного розыска Свердловской области просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения Акулова Владимира Сергеевича, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении 8-летней девочки. Сообщение в ОВД поступило от соседки потерпевшей, она сообщила, что ребенку нанесены множественные порезы.
 
На место инцидента выехали сотрудники ПДН, уголовного розыска, участковые и следователи. В квартире проживали девочка, ее мать и отчим, который, со слов ребенка, и нанес ей резаные раны.
 
Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает – ей вовремя оказана медицинская помощь. Подозреваемый скрылся с места преступления. Предполагается, что он уехал на электричке в Екатеринбург, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области. Ранее мужчина уже был судим по тяжкой статье, сейчас проводится комплекс ОРМ, направленных на задержание подозреваемого. 
Екатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,розыск,уголовное дело,ножевые ранения,ребенок,пострадавший,полиция,следственный комитет,ПДНЕкатеринбург,Нижний Тагил,Свердловская область,розыск,уголовное дело,ножевые ранения,ребенок,пострадавший,полиция,следственный комитет,ПДН
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Приметы разыскиваемого: рост около 170 см, худощавого телосложения, был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, кроссовки, черную вязаную шапку с синими полосками.
 
Граждан, располагающих, какой-либо информацией о местонахождении Акулова, просят обращаться в ГУ МВД России по Свердловской области по телефонам: +7 (343) 358-83-38, 358-71-61, +7 (904) 982-61-67.
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