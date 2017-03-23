Свердловчанин нанес восьмилетней падчерице многочисленные ножевые ранения и скрылся (ФОТО)

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает – ей вовремя оказана медицинская помощь. Подозреваемый скрылся с места преступления. Предполагается, что он уехал на электричке в Екатеринбург, сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области. Ранее мужчина уже был судим по тяжкой статье, сейчас проводится комплекс ОРМ, направленных на задержание подозреваемого.





Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области