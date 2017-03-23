Замыкание холодильника стало причиной пожара в Екатеринбурге: один человек пострадал

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что очаг пожара находится на кухне первого этажа в одной из квартир. По предположению пожарных, произошло короткое замыкание холодильника.





Ликвидировав огонь, пожарные установили заглушку на газопровод и отключили плиту. Сообщается, что помещение выгорело полностью.





В момент пожара в квартире находился мужчина. Он получил ожоги рук при попытке потушить огонь своими силами. С травмами он был госпитализирован в ожоговый центр 40-ой ЦГБ, передает ОТВ.