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Замыкание холодильника стало причиной пожара в Екатеринбурге: один человек пострадал

23 марта 2017, 08:50Добавить новость
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22 марта в Екатеринбурге загорелся жилой дом по улице Феофанова. Звонок в дежурную часть поступил около часу дня.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что очаг пожара находится на кухне первого этажа в одной из квартир. По предположению пожарных, произошло короткое замыкание холодильника.

Ликвидировав огонь, пожарные установили заглушку на газопровод и отключили плиту. Сообщается, что помещение выгорело полностью.

В момент пожара в квартире находился мужчина. Он получил ожоги рук при попытке потушить огонь своими силами. С травмами он был госпитализирован в ожоговый центр 40-ой ЦГБ, передает ОТВ.

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