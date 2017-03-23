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Женщина попала в больницу с отравлением после салата с гусеницей в ресторане Екатеринбурга

23 марта 2017, 10:30Добавить новость
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Жительница Екатеринбурга попала в больницу с отравлением после салата с гусеницами, который ей подали в одном из ресторанов столицы Урала. Как сообщила порталу Ура.ру потерпевшая, она заказала салат в одном из сетевых ресторанов с хорошей репутацией, доев блюдо, она обнаружила на дне тарелки гусеницу, о чем сообщила администратору ресторана.
 
Потерпевшей предложили не оплачивать счет. Казалось бы, что конфликт исчерпан, однако вечером девушке стало плохо. Она обратилась в медучреждение, где ей поставили диагноз – отравление
 
Администрация ресторана связалась с потерпевшей и загладила вину предложенным ей сертификатом. В центральном офисе компании об инциденте ничего не слышали, но пообещали разобраться.
© TagilCity.ru
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