53-летний велосипедист погиб после наезда на него прицепа МАЗа: ДТП произошло в Артемовском

22 июня, в 17:30, 30-летний водитель МАЗа, не предусмотрев радиуса движения прицепа при повороте, совершил наезд на велосипедиста.





Пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм. Трагедии можно было избежать, если бы велосипедист вовремя остановился, увидев перед собой поворачивающий грузовик, отмечает УГИБДД Свердловской области.