Два человека попали в реанимацию после ДТП в Асбесте: «Мерседес» съехал с дороги и перевернулся (ФОТО)

Ранним утром 23 июня на автотрассе Асбест-Красноармейский произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. 42-летний водитель «Мерседес С180», не справившись с управлением, допустил съезд с дороги. Далее машина опрокинулась и оказалась в заболоченном ручье.





50-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, и водитель авто госпитализированы в реанимационное отделение ГБ №1 в городе Асбесте. Оба находятся без сознания. Машина с места ДТП эвакуирована.





Фото: УГИБДД Свердловской области





По факту аварии проводится дознание. В том числе, будет проведена экспертиза на наличие алкоголя в организме водителя, сообщает УГИБДД Свердловской области.