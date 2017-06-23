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Новости Нижнего Тагила

Установлена личность тагильчанина, избившего врача детской больницы

23 июня 2017, 07:00Добавить новость
больница,закон,нарушение,насилие,Нижний Тагил,полиция,проверка,происшествие,Россия,Свердловская область
В Нижнем Тагиле был задержан местный житель, который сломал челюсть детскому хирургу в больнице по адресу Карла Маркса, 36.

Было открыто уголовное производство по обвинению в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью человека. Официальный представитель МВД по региону Валерий Горелых сообщил, что полицейские задержали нападавшего, и передали дело следователям для формирования доказательной базы. 

В СК РФ по региону рассказали о том, что 20 июня между 33-летним подозреваемым и 35-летним врачом произошел конфликт. Отмечается, что причиной ссоры стала личная неприязнь, а не ситуация в сфере деятельности потерпевшего. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

Как пишет издание «Комсомольская правда - Урал», на приём к врачу пришла молодая мать с полугодовалым малышом. Её супруг - ныне подозреваемый - в это время ждал в коридоре. Во время приёма врач обратил внимание на дефект ушной раковины малыша, сказав: «У тебя ухо, как у Шрека». Мать, остро воспринимающая эту особенность ребёнка, выбежала в коридор в слезах. Через некоторое время в кабинет зашел отец и нанес удар врачу.

© TagilCity.ru
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