Установлена личность тагильчанина, избившего врача детской больницы

Было открыто уголовное производство по обвинению в умышленном причинении вреда средней тяжести здоровью человека. Официальный представитель МВД по региону Валерий Горелых сообщил, что полицейские задержали нападавшего, и передали дело следователям для формирования доказательной базы.



В СК РФ по региону рассказали о том, что 20 июня между 33-летним подозреваемым и 35-летним врачом произошел конфликт. Отмечается, что причиной ссоры стала личная неприязнь, а не ситуация в сфере деятельности потерпевшего. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.



Как пишет издание «Комсомольская правда - Урал», на приём к врачу пришла молодая мать с полугодовалым малышом. Её супруг - ныне подозреваемый - в это время ждал в коридоре. Во время приёма врач обратил внимание на дефект ушной раковины малыша, сказав: «У тебя ухо, как у Шрека». Мать, остро воспринимающая эту особенность ребёнка, выбежала в коридор в слезах. Через некоторое время в кабинет зашел отец и нанес удар врачу.