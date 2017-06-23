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Новости Нижнего Тагила

Наркозависимого мужчину приняли на работу в полицию Алапаевска и позже задержали с наркотиками

23 июня 2017, 09:15Добавить новость
город,полиция,проверка,происшествие,Алапаевск,наркотики,наркозависимость

В полицию Алапаевска на работу приняли наркозависимого мужчину, несмотря на протесты психолога.

Сотрудник полиции был задержан с наркотиками во время спецоперации в Алапаевске. Началась проверка. Было установлено, что при приеме на работу полицейский проходил психолога, которая выявила у него наличие наркозависимости.

Несмотря на протесты психолога, мужчину приняли на работу, пишет Ура.ру.

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Установлено, что полицейский торговал героином.

Руководитель пресс-службы МВД области Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию позже. 

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