Наркозависимого мужчину приняли на работу в полицию Алапаевска и позже задержали с наркотиками

В полицию Алапаевска на работу приняли наркозависимого мужчину, несмотря на протесты психолога.

Сотрудник полиции был задержан с наркотиками во время спецоперации в Алапаевске. Началась проверка. Было установлено, что при приеме на работу полицейский проходил психолога, которая выявила у него наличие наркозависимости.





Несмотря на протесты психолога, мужчину приняли на работу, пишет Ура.ру.





Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Установлено, что полицейский торговал героином.





Руководитель пресс-службы МВД области Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию позже.