| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Убитая в Первоуральске 5-летняя девочка плохо питалась и находилась под присмотром ранее судимого алкоголика

23 июня 2017, 12:50Добавить новость
дети,ребенок,Свердловская область,смерть,убийство,уголовное дело,Первоуральск

Уголовное дело по факту халатности, повлекшей за собой смерть 5-летней девочки, возбуждено следователями Первоуральска.

Напомним, 22 июня этого года пьяный мужчина убил свою 5-летнюю родственницу.

Началась проверка в ходе которой установили, что за ребенком не осуществлялся необходимый присмотр. Она находилась под опекой у женщины, которая фактически не исполняла опекунские обязанности. Девочка плохо питалась, у нее не было спального места, и она находилась под присмотром пьющего, неоднократно судимого отчима своей опекунши.

Органы опеки знали о том, что ребенок находится в неблагополучной семье, но не приняли никаких мер. Им предстоит ответить перед судом по статье «халатность».

В отношении мужчины также начато уголовное производство. 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
5-летняя девочка убита в Первоуральске: в преступлении подозревается ее родственник-алкоголик сегодня, 08:45
За убийство своей 3-месячной дочери житель Свердловской области может получить пожизненное заключение 6 июня, 13:20 1
Нетрезвый водитель насмерть сбил двух девочек в Свердловской области (ФОТО) 28 мая, 12:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 37
Подписаться на новости