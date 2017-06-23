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Новости Нижнего Тагила

5-летняя девочка убита в Первоуральске: в преступлении подозревается ее родственник-алкоголик

23 июня 2017, 08:45Добавить новость
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Вечером 22 июня в полицию Первоуральска поступило сообщение о том, что в одной из квартир по проспекту Ильича было обнаружено тело убитой 5-летней девочки.

На место преступления выезжал заместитель руководителя СУ СК РФ по региону Алексей Невгад в сопровождении следственной группы. Было открыто уголовное производство по факту убийства ребенка, сообщили в ведомстве. Отметим, что наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.


По предварительным данным, вечером 22 июня 56-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил пятилетнюю девочку, а затем позвонил в полицию.

Причины и обстоятельства убийства выясняют специалисты. Эксперты работают на месте происшествия, используя современную криминалистическую технику. Мужчина был направлен на психиатрическую экспертизу.

© TagilCity.ru
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