17-летний молодой человек из Волгоградской области убил месячную девочку за отказ её 19-летней матери от интима (ФОТО)

Преступление произошло 21 июля 2017 года. Около 20 часов в больницу Камышина с травмами головы поступили 19-летняя молодая мать и её одномесячная дочь. Через некоторое время малышка умерла, пишет V1.ru.





Следователи выяснили, что в тот вечер девушка находилась в компании молодых людей и принимала психотропные вещества. Один из ее приятелей начал склонять девушку к интиму, но получил отказ. Он начал избивать жертву, а затем, услышав детский плач, трижды ударил младенца по голове. Увидев мать и дочь без сознания, один из гостей вызвал скорую помощь.





Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство малолетнего», согласно УК РФ.

Фото: V1.ru