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Новости Нижнего Тагила

17-летний молодой человек из Волгоградской области убил месячную девочку за отказ её 19-летней матери от интима (ФОТО)

23 июля 2017, 10:30Добавить новость
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В Волгоградской области был задержан 17-летний местный житель за убийство младенца.

Преступление произошло 21 июля 2017 года. Около 20 часов в больницу Камышина с травмами головы поступили 19-летняя молодая мать и её одномесячная дочь. Через некоторое время малышка умерла, пишет V1.ru.

Следователи выяснили, что в тот вечер девушка находилась в компании молодых людей и принимала психотропные вещества. Один из ее приятелей начал склонять девушку к интиму, но получил отказ. Он начал избивать жертву, а затем, услышав детский плач, трижды ударил младенца по голове. Увидев мать и дочь без сознания, один из гостей вызвал скорую помощь

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье «убийство малолетнего», согласно УК РФ. 

 

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Фото: V1.ru
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