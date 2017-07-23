Беременная женщина и двое мужчин получили травмы в ДТП на Новой Кушве в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на улице Садоводов пострадали три человека – двое мужчин и беременная женщина.

В ночь с 22 на 23 июля в Нижнем Тагиле произошла серьезная авария. Погибших нет, но люди, находившиеся в машинах, и сами автомобили серьезно пострадали.





Причины ДТП пока не известны. Подробности ЧП и комментарии ГИБДД будут опубликованы позднее.





Пока известно, что пострадавшую беременную женщину доставили в перинатальный центр на машине скорой помощи. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.





Фото: ВКонтакте





По предварительным сведениям, ребенок остался жив. Будущая мать получает соответствующую медицинскую помощь. Мужчины, находившиеся в другом автомобиле, находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе, и водитель.