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Новости Нижнего Тагила

Беременная женщина и двое мужчин получили травмы в ДТП на Новой Кушве в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 июля 2017, 10:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле в лобовом столкновении двух легковых автомобилей на улице Садоводов пострадали три человека – двое мужчин и беременная женщина.

В ночь с 22 на 23 июля в Нижнем Тагиле произошла серьезная авария. Погибших нет, но люди, находившиеся в машинах, и сами автомобили серьезно пострадали.

Причины ДТП пока не известны. Подробности ЧП и комментарии ГИБДД будут опубликованы позднее.

Пока известно, что пострадавшую беременную женщину доставили в перинатальный центр на машине скорой помощи. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.

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Фото: ВКонтакте

По предварительным сведениям, ребенок остался жив. Будущая мать получает соответствующую медицинскую помощь. Мужчины, находившиеся в другом автомобиле, находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе, и водитель. 

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