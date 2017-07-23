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Новости Нижнего Тагила

Девушка из Алапаевска ограбила лучшую подругу на 63 000 рублей

23 июля 2017, 11:30Добавить новость
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В мае 2017 года в дежурную часть Алапаевска обратилась девушка с заявлением о пропаже крупной суммы денег. После начала расследования оперативники быстро установили личность вора.

Девушка хранила денежные средства в размере 63 000 рублей в шкафу. После возвращения с работы она обнаружила, что в доме побывал неизвестный, который и украл все накопления.

Следователи установили, что несколькими днями ранее пострадавшая не могла найти второй комплект ключей от квартиры, который хранила дома и никуда с собой не брала. После проверки всех, кто заходил в гости к потерпевшей за последнее время, удалось установить личность вора.


Им оказалась подруга потерпевшей, 21-летняя жительница Алапаевска. В ходе допроса она призналась, что заметила наличность в шкафу и, похитив вначале запасные ключи, позже украла и денежные средства. Как сообщает Rupolit.net, задержанная раскаялась в содеянном и вернула украденные деньги.

Следователи взяли с девушки подписку о невыезде и передали материалы дела в суд. В ходе состоявшегося судебного заседания обвиняемой был назначен срок в виде 2 лет лишения свободы условно.

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