Девушка из Алапаевска ограбила лучшую подругу на 63 000 рублей

Девушка хранила денежные средства в размере 63 000 рублей в шкафу. После возвращения с работы она обнаружила, что в доме побывал неизвестный, который и украл все накопления.



Следователи установили, что несколькими днями ранее пострадавшая не могла найти второй комплект ключей от квартиры, который хранила дома и никуда с собой не брала. После проверки всех, кто заходил в гости к потерпевшей за последнее время, удалось установить личность вора.



Им оказалась подруга потерпевшей, 21-летняя жительница Алапаевска. В ходе допроса она призналась, что заметила наличность в шкафу и, похитив вначале запасные ключи, позже украла и денежные средства. Как сообщает Rupolit.net, задержанная раскаялась в содеянном и вернула украденные деньги.



Следователи взяли с девушки подписку о невыезде и передали материалы дела в суд. В ходе состоявшегося судебного заседания обвиняемой был назначен срок в виде 2 лет лишения свободы условно.