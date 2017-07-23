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Новости Нижнего Тагила

Пьяный мужчина упал с крыши дома в Каменске-Уральском (ФОТО)

23 июля 2017, 13:30Добавить новость
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Вечером 22 июля жители дома №80 по улице Алюминиевая стали свидетелями того, как с крыши упал мужчина. Он скончался до приезда врачей.

Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали смерть мужчины. Сотрудники полиции после опроса свидетелей и родственников погибшего, выяснили подробности произошедшего.

 

54-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе с женой. После того, как жена отправилась спать, мужчина поднялся на крышу дома через люк в подъезде. Там он, по предварительной версии следствия, споткнулся, и вначале упал на крышу соседского балкона, а потом на асфальт возле дома.

 

Как сообщает Каменск-Уральский городской интернет-портал, полиция рассматривает версию несчастного случая, так как ранее мужчина не совершал суицидальных действий, а на крыше дома отсутствовало ограждение. Окончательное решение по случившемуся будет вынесено после окончания проверки.

Ранее похожий инцидент произошёл тоже в Каменске-Уральском. В июне пьяный мужчина выпал из окна жилого дома и скончался до приезда врачей.

 

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Фото: Каменск-Уральский интернет-портал, 23 июля 2017 г.

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