Пьяный мужчина упал с крыши дома в Каменске-Уральском (ФОТО)

Прибывшие на место происшествия врачи зафиксировали смерть мужчины. Сотрудники полиции после опроса свидетелей и родственников погибшего, выяснили подробности произошедшего.

54-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе с женой. После того, как жена отправилась спать, мужчина поднялся на крышу дома через люк в подъезде. Там он, по предварительной версии следствия, споткнулся, и вначале упал на крышу соседского балкона, а потом на асфальт возле дома.

Фото: Каменск-Уральский интернет-портал, 23 июля 2017 г.