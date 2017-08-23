4 человека пострадали в ДТП на Серовском тракте (ФОТО)

Утром 23 августа на 331 километре трассы Екатеринбург-Серов автомобиль «Лада Гранта» съехал с дороги и перевернулся. По предварительной версии, водитель не справился с управлением и допустил наезд на препятствие.



В машине, помимо водителя, находились 3 пассажира: 19-летний молодой человек и две 16-летние девушки. Водитель получил перелом основания черепа, пассажир госпитализирован с сотрясением мозга, девушки доставлены в больницу с закрытой ЧМТ и сотрясением головного мозга. Также медики диагностировали у одной девушки перелом бедра, у её подруги - травму живота.



На данный момент сотрудники дорожной полиции установили, что водитель имеет стаж 15 лет, но при этом 9 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Инспекторы ДПС выясняют все подробности произошедшей аварии, передаёт Znak.com.

Фото: Znak.com