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Новости Нижнего Тагила

Четыре пожара произошли в Нижнем Тагиле с 22 по 23 августа: пострадал 81-летний мужчина (ФОТО)

23 августа 2017, 12:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле и пригороде за прошедшие сутки было зафиксировано 4 пожара и 4 возгорания. В результате отравления угарным газом пострадал 1 человек.

Поздним вечером 22 августа загорелся частный дом на улице Степная. Пожаром было уничтожено имущество внутри дома, сильного распространения огня с помощью пожарных удалось избежать. В помещении находился 81-летний мужчина. Он отравился продуктами горения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Чуть позже ночью с 22 на 23 августа на улице Проезжая полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2110. 

 

В пригороде Нижнего Тагила произошло 2 пожара. Вечером 22 августа в селе Николо-Павловское и ночью 23 августа в поселке Черноисточинск сгорели 2 частные бани. Никто не пострадал. Причины всех пожаров сейчас устанавливаются, по факту возгораний будет проведена проверка.

 

Кроме того, было установлено 4 случая возгорания строительного мусора в черте города и пригороде. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО.

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Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО

 
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Комментарии (1)
xemafor 23.08.2017 12:58:54 #
авто 100%поджог..Просто так по ночам "замыканий" не бывает
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