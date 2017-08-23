Четыре пожара произошли в Нижнем Тагиле с 22 по 23 августа: пострадал 81-летний мужчина (ФОТО)

В Нижнем Тагиле и пригороде за прошедшие сутки было зафиксировано 4 пожара и 4 возгорания. В результате отравления угарным газом пострадал 1 человек.

Поздним вечером 22 августа загорелся частный дом на улице Степная. Пожаром было уничтожено имущество внутри дома, сильного распространения огня с помощью пожарных удалось избежать. В помещении находился 81-летний мужчина. Он отравился продуктами горения и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.



Чуть позже ночью с 22 на 23 августа на улице Проезжая полностью сгорел автомобиль ВАЗ-2110.

В пригороде Нижнего Тагила произошло 2 пожара. Вечером 22 августа в селе Николо-Павловское и ночью 23 августа в поселке Черноисточинск сгорели 2 частные бани. Никто не пострадал. Причины всех пожаров сейчас устанавливаются, по факту возгораний будет проведена проверка.

Кроме того, было установлено 4 случая возгорания строительного мусора в черте города и пригороде. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем, сообщает ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО.





Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО