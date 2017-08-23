Бомж обвиняется в изнасиловании и убийстве жительницы Екатеринбурга

Преступление произошло 24 мая 2017 года. Нетрезвый мужчина напал на местную жительницу садоводческого товарищества и изнасиловал жертву. Затем он, боясь, что женщина заявит в правоохранительные органы, зарезал её. Тело, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону, он спрятал в ближайшем лесу.



После обнаружения трупа, следователи начали разыскивать преступника. Они вышли на след бомжа, на одежде которого была кровь. Дальнейшая экспертиза показала, что кровь принадлежала убитой.



Сейчас обвиняемому грозит пожизненный срок. Дело было передано в суд.