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Новости Нижнего Тагила

Бомж обвиняется в изнасиловании и убийстве жительницы Екатеринбурга

23 августа 2017, 09:00Добавить новость
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В Екатеринбурге будут судить мужчину без определённого места жительства, обвиняемого в изнасиловании и убийстве женщины.

Преступление произошло 24 мая 2017 года. Нетрезвый мужчина напал на местную жительницу садоводческого товарищества и изнасиловал жертву. Затем он, боясь, что женщина заявит в правоохранительные органы, зарезал её. Тело, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону, он спрятал в ближайшем лесу.

После обнаружения трупа, следователи начали разыскивать преступника. Они вышли на след бомжа, на одежде которого была кровь. Дальнейшая экспертиза показала, что кровь принадлежала убитой.

Сейчас обвиняемому грозит пожизненный срок. Дело было передано в суд.

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