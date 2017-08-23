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Новости Нижнего Тагила

Девушка с тяжелыми травмами была извлечена спасателями из «Волги» после аварии в Екатеринбурге (ФОТО)

23 августа 2017, 10:30Добавить новость
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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием «Волги» и Skoda Octavia. Пострадал 1 человек.

Утром 23 августа в Екатеринбурге столкнулись 2 легковые машины: «Волга» и Skoda Octavia. Как рассказали свидетели, «Волга» ехала по улице 8 марта. При пересечении перекрестка с улицей Щорса из-за поворота вылетела иномарка, и врезалась в бок отечественного автомобиля. Сильный удар отбросил «Волгу» к дорожному ограждению.

В отечественной машине находились три человека. Сильнее всего пострадала девушка, которая сидела на заднем сидении. Задняя дверь была полностью вмята в салон. Чтобы вызволить пострадавшую, пришлось обратиться к спасателям.

Девушку тут же отвезли в больницу. Она получила серьезные травмы. В салоне Skoda Octavia пострадавших нет, у иномарки разбита передняя часть и лобовое стекло. Сейчас выясняются все подробности аварии, пишет Е1.RU.

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Фото: Е1.RU

 
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