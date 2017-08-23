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Новости Нижнего Тагила

Пьяный тагильчанин задушил свою сожительницу из-за отказа приготовить ему ужин

23 августа 2017, 19:00Добавить новость
криминал,нарушение,насилие,Нижний Тагил,происшествие,смерть,суд,убийство
18 июля 2017 года 40-летний житель Вагонки задушил свою сожительницу. Тагильчанин признал свою вину, ему грозит 15 лет лишения свободы.

Жителю Дзержинского района в Нижнем Тагиле предъявлено обвинение в убийстве. По информации следственного комитета, 18 июля 2017 года 40-летний мужчина задушил свою сожительницу. ЧП произошло в общежитии на Ленинградском проспекте.

В момент преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии. По его словам, убийство он совершил из-за отказа сожительницы приготовить ему ужин. Во время ссоры мужчина начал избивать женщину, а потом задушил ее. Осознав произошедшее, он обратился к соседям, которые вызвали наряд полиции и скорую помощь.

Обвиняемый признался в совершенном преступлении. Он заключен под стражу до завершения расследования уголовного дела. Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы, сообщает следственный комитет Свердловской области.

 
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Комментарии (1)
6whnyf32 23.08.2017 20:13:06 #
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