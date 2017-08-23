Пьяный тагильчанин задушил свою сожительницу из-за отказа приготовить ему ужин

Жителю Дзержинского района в Нижнем Тагиле предъявлено обвинение в убийстве. По информации следственного комитета, 18 июля 2017 года 40-летний мужчина задушил свою сожительницу. ЧП произошло в общежитии на Ленинградском проспекте.





В момент преступления мужчина находился в нетрезвом состоянии. По его словам, убийство он совершил из-за отказа сожительницы приготовить ему ужин. Во время ссоры мужчина начал избивать женщину, а потом задушил ее. Осознав произошедшее, он обратился к соседям, которые вызвали наряд полиции и скорую помощь.





Обвиняемый признался в совершенном преступлении. Он заключен под стражу до завершения расследования уголовного дела. Мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы, сообщает следственный комитет Свердловской области.