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Новости Нижнего Тагила

Солдат-срочник на БМП задавил военнослужащего-контрактника в Еланском гарнизоне

23 августа 2017, 15:35Добавить новость
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В учебном центре Еланского гарнизона произошло ЧП, закончившееся гибелью солдата контрактной службы.

Военнослужащий срочной службы в Елани, управлявший БМП, встал на дозаправку. В это время 39-летний боец, находившийся на контрактной службе, встал у стены и подсказывал молодому солдату, как припарковать технику.

По предварительной версии, военнослужащий перепутал педали тормоза и газа и наехал на стоящего контрактника, сообщает URA.RU. В причинах несчастного случая разбирается военный следственный отдел СКР.

Напомним, в начале августа в этом же учебном центре в Елани произошла массовая драка с участием 160 солдат между местными контрактниками и военнослужащими, которые приехали на обучение из Тувы.

 

 

 
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