Солдат-срочник на БМП задавил военнослужащего-контрактника в Еланском гарнизоне

Военнослужащий срочной службы в Елани, управлявший БМП, встал на дозаправку. В это время 39-летний боец, находившийся на контрактной службе, встал у стены и подсказывал молодому солдату, как припарковать технику.





По предварительной версии, военнослужащий перепутал педали тормоза и газа и наехал на стоящего контрактника, сообщает URA.RU. В причинах несчастного случая разбирается военный следственный отдел СКР.





Напомним, в начале августа в этом же учебном центре в Елани произошла массовая драка с участием 160 солдат между местными контрактниками и военнослужащими, которые приехали на обучение из Тувы.