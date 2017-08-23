Житель Нижнего Тагила похитил цепочку стоимостью 12 000 рублей у 53-летней женщины и смартфон у девушки (ФОТО)

Утром 21 августа неизвестный мужчина подбежал к 53-летней жительнице Нижнего Тагила и сорвал с шеи золотую цепочку стоимостью 12 000 рублей. Женщина обратилась с заявлением о краже в полицию.



В ходе розыскных мероприятий полицейскими был задержан неработающий 27-летний мужчина. Ранее он уже привлекался к ответственности за грабежи, порчу чужого имущества и торговлю наркотиками.



После обыска и признательных показаний сотрудники полиции установили, что мужчина в течение августа совершил несколько краж. 7 августа он похитил телефон у 17-летней девушки, а 12 августа украл у 80-летней пенсионерки золотую цепочку с ладанкой.



После совершения краж преступник переодевался и прятал вещи в заранее подготовленный пакет. Позже украденное имущество мужчина продавал неустановленным пока что лицам.



По всем совершенным преступлениям возбуждены уголовные дела по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». Задержанный проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»