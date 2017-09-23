10-летний пешеход получил травму головы после ДТП в Екатеринбурге

Вечером 22 сентября в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил школьника, который шел по дороге около дома № 19а на улице Народной Воли.





В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что иномарка ехала со стороны улицы Шейкмана. 10-летний мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте, когда водитель совершил на него наезд.



Пострадавший в результате ДТП был госпитализирован в детскую больницу, у него обнаружена травма головы.





Водителем Volkswagen оказался 50-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося, пишет Е1.