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Новости Нижнего Тагила

10-летний пешеход получил травму головы после ДТП в Екатеринбурге

23 сентября 2017, 11:00Добавить новость
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В Екатеринбурге водитель иномарки совершил наезд на школьника, который переходил дорогу в неположенном месте. Мальчик находится в больнице.

Вечером 22 сентября в Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo сбил школьника, который шел по дороге около дома № 19а на улице Народной Воли.

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что иномарка ехала со стороны улицы Шейкмана. 10-летний мальчик перебегал проезжую часть в неположенном месте, когда водитель совершил на него наезд.

Пострадавший в результате ДТП был госпитализирован в детскую больницу, у него обнаружена травма головы.

Водителем Volkswagen оказался 50-летний мужчина со стажем вождения 13 лет. Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося, пишет Е1.

 
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