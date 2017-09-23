Три ребёнка пострадали в ДТП в городах Свердловской области

21 сентября сразу в трёх городах Свердловской области произошли ДТП, жертвами которых стали школьники.



В Асбесте женщина допустила наезд на 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Ребёнок госпитализирован с закрытой ЧМТ, переломом ключевой кости и ссадинами лица.



В больницу Екатеринбурга доставлен школьник, который 21 сентября попал под колёса автомобиля «Chevrolet NIVA». Мальчик переходил дорогу на зелёный свет, когда его сбил автомобиль, водитель которого, по предварительной версии, отвлёкся во время движения по дороге.



11-летний мальчик из Каменска-Уральского пострадал от автомобиля, который вылетел на тротуар. Два автомобиля ВАЗ столкнулись на встречной полосе, один из них отбросило в сторону тротуара, где находился школьник. С многочисленными травмами ребёнка доставили в больницу.



Как сообщает «Justmedia», все аварии произошли в хорошо освещаемое время суток, никаких препятствий или угроз движению для водителей или пешеходов не имелось. Полицейские сообщили журналистам, что водители, виновные в ДТП, понесут наказание в соответствие с законом.