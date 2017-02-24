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Новости Нижнего Тагила

Рыжеволосый молодой человек пропал под Нижним Тагилом 23 февраля

24 февраля 2017, 13:00Добавить новость
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Полиция Нижнего Тагила обращается к жителям города с просьбой – оказать помощь в розыске пропавшего 20-летнего молодого человека, об этом сообщает ИА «Весь Тагил». Владимир Пшеницын вышел из коллективного сада «Юбилейный» в 11:30 23 февраля. До сих пор молодой человек не вернулся ни в сад, ни домой на ГГМ. На связь Владимир тоже не выходит. По информации МВД, мог направиться в сторону Нижней Черемшанки или в сторону Голого камня. 

Приметы пропавшего: имеет высокий рост (182 см), худощавое телосложение, рыжие волосы, серые глаза. 
В день пропажи был одет в темный пуховик, серую шапку. 

Сотрудники правоохранительных органов обращают внимание на то, что пропавший Пшеницын плохо ориентируется, не идет на контакт с людьми, временами бывают провалы в памяти. 

Если кто-то имеет информацию о его местонахождении, просьба сообщить ее по телефону дежурной части Ленинского района 97-64-02 или «02». 

Напомним, три дня назад в Тагиле также пропала 10-летняя девочка. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно.
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